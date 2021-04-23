Губернатор Сумщины прокомментировал выигранный у НАПК суд

«В Заречном районном суде слушалось дело об административных правонарушениях мной как главой Сумской ОГА.
НАПК составило и направило в суд шесть админпротоколов. В них говорилось о возможных признаках нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, занимая должность.
Выслушав стороны, судья Марина Сорока закрыла дело «за отсутствием состава административного правонарушения».
Хочу прокомментировать решение суда. Считаю, что судебное заседание, на котором присутствовал, произошло из-за некоторых несовершенных моментов в действующем законодательстве.
Например, нигде в законе не прописан срок, в течение которого лицо должно совершать определенные действия, чтобы не было совместительства.
Считаю, что мной были совершены все действия, которые соответствуют требованиям действующего законодательства.
Заранее были поданы соответствующие заявления и прекращено свидетельство о занятии адвокатской деятельностью, что зафиксировано в Реестре адвокатов.
Поэтому решение суда закономерно и ожидаемо. Мною не было осуществлено никаких действий вопреки действующему законодательству. Ведь я его хорошо знаю и понимаю последствия, которые могут быть.
Таких протоколов, как по мне, было составлено довольно много.
Поэтому буду инициировать внесение изменений в действующее законодательство.
Почему для народных депутатов сроки прекращения совместительства смогли урегулировать, а для государственных служащих, которые назначаются указом Президента, разумного срока до сих пор нет?
Чтобы не возникало таких ситуаций, нужно усовершенствовать законодательство. Ведь они не в пользу власти. Составляются административные протоколы, все говорят о коррупционных действиях. Но по факту оказывается, что это несогласованность, которая пока еще есть в юридическом поле», - говорится на странице главы Сумской ОГА в Фейсбуке.
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