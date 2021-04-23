Губернатор Сумщины прокомментировал выигранный у НАПК суд Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома прокомментировал суд, который прошел 6 мая по поводу 6 административных протоколов, составленных в отношении него НАПК.

«В Заречном районном суде слушалось дело об административных правонарушениях мной как главой Сумской ОГА.

НАПК составило и направило в суд шесть админпротоколов. В них говорилось о возможных признаках нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, занимая должность.

Выслушав стороны, судья Марина Сорока закрыла дело «за отсутствием состава административного правонарушения».

Хочу прокомментировать решение суда. Считаю, что судебное заседание, на котором присутствовал, произошло из-за некоторых несовершенных моментов в действующем законодательстве.

Например, нигде в законе не прописан срок, в течение которого лицо должно совершать определенные действия, чтобы не было совместительства.

Считаю, что мной были совершены все действия, которые соответствуют требованиям действующего законодательства.

Заранее были поданы соответствующие заявления и прекращено свидетельство о занятии адвокатской деятельностью, что зафиксировано в Реестре адвокатов.

Поэтому решение суда закономерно и ожидаемо. Мною не было осуществлено никаких действий вопреки действующему законодательству. Ведь я его хорошо знаю и понимаю последствия, которые могут быть.

Таких протоколов, как по мне, было составлено довольно много.

Поэтому буду инициировать внесение изменений в действующее законодательство.

Почему для народных депутатов сроки прекращения совместительства смогли урегулировать, а для государственных служащих, которые назначаются указом Президента, разумного срока до сих пор нет?

Чтобы не возникало таких ситуаций, нужно усовершенствовать законодательство. Ведь они не в пользу власти. Составляются административные протоколы, все говорят о коррупционных действиях. Но по факту оказывается, что это несогласованность, которая пока еще есть в юридическом поле», - говорится на странице главы Сумской ОГА в Фейсбуке.