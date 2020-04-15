На Сумщине будут судить нелегального лесоруба

По данным следствия, указанный мужчина нанял разнорабочих, которые на территории Липоводолинского агролесхоза в декабре 2020 года срубили 39 деревьев породы клен и 2 дерева породы вяз. При этом работники не знали об отсутствии у мужчины лесорубочного билета. Согласно заключению экспертизы, противоправными действиями обвиняемого причинен ущерб окружающей среде на сумму почти 300 тыс. грн.
Противоправную деятельность разоблачено работниками Роменского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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