В Сумах пьяный водитель ехал по встречке и совершил ДТП после остановки копами (видео) Сначала двигался по полосе встречного движения, а затем совершил ДТП, - патрульные составили два админпротокола на пьяного водителя.

Во время патрулирования улицы Ильинской, внимание инспекторов привлек автомобиль Skoda Fabia, водитель которого двигался по полосе встречного движения.

Стражи порядка сразу же подали сигнал об остановке. Проехав несколько метров, водитель остановился. Но не придерживаясь безопасной дистанции, совершил наезд на припаркованный автомобиль Daewoo Nexia. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.

Общаясь с водителем транспортного средства Skoda Fabia, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте ДТП и в учреждении здравоохранения мужчина категорически отказался.

На водителя инспекторы составили два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.