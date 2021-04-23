Министр здравоохранения пообещал вывести Сумщину из «красной зоны» уже сегодня Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о победе над третьей волной коронавируса в Украине.

«Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, и уже завтра выведем Сумскую область», - написал министр в Фейсбуке

Наопнми: для выведения региона из красной зоны, необходимо, чтобы 4 из 5 индикаторов были ниже нормы в течении 5 дней. Сумщина имеет всего 2 таких дня…