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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:06316

Жительницу Шостки, которая справила естественные потребности в коридоре спортшколы, оштрафовали на 85 грн

Соответствующее решение принял Шосткинский горрайонный суд.

Шосткинку Ларису Еременко признали виновной в совершении мелкого хулиганства. Сам факт правонарушения женщина в судьи не отрицала, но виновной себя не считает.

«В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности, фактические обстоятельства не отрицала, однако, своей вины не признала, пояснила, что была вынуждена справлять естественные надобности в не отведенном для этого помещении в связи с недопуском ее в помещение туалета», - говорится в постановлении суда.

Кроме этого Лариса Еременко заплатит 454 грн судебного сбора.

Напомним, резонансная история произошла 10 апреля этого года. Тогда, гуляя с детьми на стадионе спортивного комплекса «Барса», Ларисе Еременко захотелось в туалет. В туалет в помещении спортивного заведения женщину не пустили. Поэтому она не придумала ничего лучше, как справить естественные потребности прямо в коридоре «Барсы».

Конфликт с работниками спортшколы и последствия своего поступка Лариса сняла и выложила видео в соцсети. Свое поведение женщина объяснила недостаточностью общественных туалетов в Шостке, пишет Шостка.INFO.

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