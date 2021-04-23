В Сумах столкнулись два автомобиля

Выяснилось, что произошло столкновение между автомобилями Renault и Audi. Инспекторы сразу огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
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