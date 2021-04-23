В Сумах столкнулись два автомобиля Сегодня, 7 мая, около 10:20, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Первомайская - Вячеслава Чорновола.

Выяснилось, что произошло столкновение между автомобилями Renault и Audi. Инспекторы сразу огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.