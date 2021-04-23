За 6 мая на Сумщине привили от COVID-19 1203 человека За четверг в Сумской области сделано 1203 прививки от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 26 647, в том числе вакциной AstraZeneca – 22 816, Pfizer-BioNTech – 2160, Sinovach-Biotech – 1671. Во всей Украине было сделано за среду 37 958 прививок. Всего – 821 768.