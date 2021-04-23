За 6 мая на Сумщине привили от COVID-19 1203 человека

Всего за период вакцинации – 26 647, в том числе вакциной AstraZeneca – 22 816, Pfizer-BioNTech – 2160, Sinovach-Biotech – 1671.
Во всей Украине было сделано за среду 37 958 прививок. Всего – 821 768.
Как сообщила на брифинге заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, уже вакцинировано 25 444 человек....
За среду в Сумской области сделано 562 прививок от COVID-19....
Придя в дом пенсионеров, злоумышленник, под предлогом вакцинации от COVID-19 ввел им снотворное и начал искать деньги. Не найдя желаемого...
За вторник в Сумской области сделано 25 прививок от COVID-19....
За понедельник в Сумской области сделано 24 прививки от COVID-19....