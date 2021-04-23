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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:58397

За 6 мая на Сумщине привили от COVID-19 1203 человека

За четверг в Сумской области сделано 1203 прививки от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 26 647, в том числе вакциной AstraZeneca – 22 816, Pfizer-BioNTech – 2160, Sinovach-Biotech – 1671.

Во всей Украине было сделано за среду 37 958 прививок. Всего – 821 768.

Общество Вакцинация
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