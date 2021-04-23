В центре Сум на тротуаре сбили пенсионерку В результате ДТП на улице Горького травмирована пожилая женщина.

Происшествие произошло 5 мая, около 11 часов, на улице Горького. Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 30-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину, которая шла по тротуару.

Вследствие ДТП 81-летняя сумчанка получила телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи ее доставили в больницу.

Подробности ДТП на месте происшествия выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.