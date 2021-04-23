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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:26332

Сегодня сумские предприниматели снова собираются митинговать

Сегодня, 7 мая, состоится очередной митинг частных предпринимателей, которыс запрешено работать в «красной зоне».

Они выходят в который раз под лозунгом: «Мы хотим работать».

Митинг назначен на 14.00 на пл. Независимости.

Напомним, 6 мая исполком принял некоторые послабления для ресторанов, кафе, сферы услуг и торговли непродовольственными товарами, одна решение до сих пор не опубликовано.

Экономика Красная зона Митинг
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