Сегодня сумские предприниматели снова собираются митинговать Сегодня, 7 мая, состоится очередной митинг частных предпринимателей, которыс запрешено работать в «красной зоне».

Они выходят в который раз под лозунгом: «Мы хотим работать».

Митинг назначен на 14.00 на пл. Независимости.

Напомним, 6 мая исполком принял некоторые послабления для ресторанов, кафе, сферы услуг и торговли непродовольственными товарами, одна решение до сих пор не опубликовано.