Сегодня сумские предприниматели снова собираются митинговать

Они выходят в который раз под лозунгом: «Мы хотим работать».
Митинг назначен на 14.00 на пл. Независимости.
Напомним, 6 мая исполком принял некоторые послабления для ресторанов, кафе, сферы услуг и торговли непродовольственными товарами, одна решение до сих пор не опубликовано.
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