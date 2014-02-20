Это предприятие было крупнейшим налогоплательщиком в городе. Сейчас осталось 5000 работающих. При этом четырем тысячам рабочих завод задолжал около 200 млн гривен. По состоянию на 2021 год «Сумское научно-производственное объединение» - крупнейший должник по зарплате в Украине. Кто и как выводил прибыли с завода - в расследовании «Під прицілом» от Суспільного.
28 января у центрального офиса ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе» на ул. Горького, 58 к 17.30 собралось около тысячи протестующих.... 1
В прошлом году доноры Сумского НПО им. Фрунзе бесплатно сдали почти тонну крови и более 300 литров плазмы....
ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им.М.В.Фрунзе» выиграло иск о взыскании многомиллионной задолженности с ПАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (г.Кременчуг...
Об этом 22 апреля на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая на вопрос секретаря горсовета Александра Лысенко... 3
ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» и корпорация Petro Gas LLP (Великобритания) подписали очередной контракт в рамках обустройства второй очереди...