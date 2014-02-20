Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:00460

Крах завода. По какой схеме выводили прибыли c «Сумского НПО» (видео)

Еще 15 лет назад в Сумах на машиностроительном заводе работало более 16 000 человек.

Это предприятие было крупнейшим налогоплательщиком в городе. Сейчас осталось 5000 работающих. При этом четырем тысячам рабочих завод задолжал около 200 млн гривен. По состоянию на 2021 год «Сумское научно-производственное объединение» - крупнейший должник по зарплате в Украине. Кто и как выводил прибыли с завода - в расследовании «Під прицілом» от Суспільного.

Экономика ПАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе»
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах на «Фрунзе» собрался «антигригоришинский» митинг (обновлено, видео)
28.01.2015 17:05

В Сумах на «Фрунзе» собрался «антигригоришинский» митинг (обновлено, видео)

28 января у центрального офиса ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе» на ул. Горького, 58 к 17.30 собралось около тысячи протестующих.... 1

15.01.2015 14:11

Фрунзенцы сдали почти тонну крови

В прошлом году доноры Сумского НПО им. Фрунзе бесплатно сдали почти тонну крови и более 300 литров плазмы....

«Фрунзе» выиграло почти 6 миллионов у «Укртатнафти»
24.07.2014 10:18

«Фрунзе» выиграло почти 6 миллионов у «Укртатнафти»

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им.М.В.Фрунзе» выиграло иск о взыскании многомиллионной задолженности с ПАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (г.Кременчуг...

23.04.2014 17:19

Завод Фрунзе испытывает проблемы с оплатой налогов

Об этом 22 апреля на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая на вопрос секретаря горсовета Александра Лысенко... 3

20.02.2014 09:56

Фрунзенцы продолжают сотрудничество с британской компанией Petro Gas LLP

ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» и корпорация Petro Gas LLP (Великобритания) подписали очередной контракт в рамках обустройства второй очереди...

Новости

На Сумщине 73 911 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:44
В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?
Вчера 10:15
В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы (обновлено)
Вчера 09:32
В центре Сум на тротуаре сбили пенсионерку
Сегодня 08:58
На Сумщине 337 новых случаев заболевания COVID-19: 16 летальных
Сегодня 08:29
Сегодня сумские предприниматели снова собираются митинговать
Сегодня 08:26
Крах завода. По какой схеме выводили прибыли c «Сумского НПО» (видео)
Сегодня 08:00
В Старом Селе под Сумами горела нелегальная свалка медотходов (видео)
Сегодня 07:17
Сумщина залишилася єдиною червоною зоною в Україні
Вчера 17:11
В департаменте экономического развития и торговли Сумщины новый руководитель
Вчера 16:57
Подозреваемого в разбое, который под предлогом вакцины вколол пенсионерам снотворное, взяли под стражу
Вчера 16:52
Полицейские разоблачили жителя Сумщины в совершении грабежа
Вчера 16:46
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Простые коктейли для домашней вечеринки
Вчера 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.