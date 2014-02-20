Крах завода. По какой схеме выводили прибыли c «Сумского НПО» (видео) Еще 15 лет назад в Сумах на машиностроительном заводе работало более 16 000 человек.

Это предприятие было крупнейшим налогоплательщиком в городе. Сейчас осталось 5000 работающих. При этом четырем тысячам рабочих завод задолжал около 200 млн гривен. По состоянию на 2021 год «Сумское научно-производственное объединение» - крупнейший должник по зарплате в Украине. Кто и как выводил прибыли с завода - в расследовании «Під прицілом» от Суспільного.