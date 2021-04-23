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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:11458

Сумщина залишилася єдиною червоною зоною в Україні

З 3 травня Запорізька та Полтавська області стають жовтими.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
 
За результатами Державна комісія вирішила скасувати: 
 
- з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей. Також застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки, написав міністр.
Тож єдиною червоною залишається Сумщина...
Общество
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