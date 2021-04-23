Сумщина залишилася єдиною червоною зоною в Україні З 3 травня Запорізька та Полтавська області стають жовтими.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила скасувати:

- з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей. Також застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки, написав міністр.

Тож єдиною червоною залишається Сумщина...