В департаменте экономического развития и торговли Сумщины новый руководитель

Кучков Александр Владимирович родился 30 ноября 1978 года в с. Цыбуленки Недригайловского района Сумской области.
Образование - высшее. В 2001 году с отличием окончил магистратуру Сумского государственного аграрного университета по специальности «Агрономия»; в 2004 - факультет учета и финансов Сумского национального аграрного университета; в 2008 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».
Трудовую деятельность начал в 2000 году. С должности агронома в СООО «Мрія» Недригайловского района Сумской области.
Путь на государственной службе начал в ноябре 2001 года в Сумской райгосадминистрации.
С 2004 до 2013 года работал на различных должностях - от ведущего специалиста организационного отдела аппарата облгосадминистрации до руководящих должностей в главном управлении экономики облгосадминистрации (заместитель начальника управления развития территории, начальник отдела координационно-разрешительных процедур). Также работал в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям и Черкасской райгосадминистрации (начальник управления АПК, первый заместитель главы РГА).
С декабря 2013 года по февраль 2021 года работал на руководящих должностях в частных предприятиях. А с февраля 2021 года был советником главы Сумской облгосадминистрации на общественных началах.
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