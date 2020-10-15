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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Подозреваемого в разбое, который под предлогом вакцины вколол пенсионерам снотворное, взяли под стражу

По ходатайству Конотопской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому в разбойном нападении на семью пенсионеров 6 мая избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о резонансном событии, которое произошло 4 мая в с. Озаричи Конотопского района. В дом пенсионеров пришел мужчина, назвавшийся фельдшером, и предложил им вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. На данное предложение хозяева дома согласились. «Фельдшер» сделал инъекции. Однако вместо вакцины уколол им снотворное. Мужчина подождал, пока пенсионеры уснут, и начал рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи.

Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий начал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку. Убегая, мужчина поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление. Пенсионерам удалось потушить пожар и вызвать полицию.

Правоохранители оперативно задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 53-летний житель Конотопщины. Установлено, что мужчина готовился к преступлению заранее. При нем было найдено записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Под стражу Разбой
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