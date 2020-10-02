Полицейские разоблачили жителя Сумщины в совершении грабежа

В полицию Путивля обратился 40-летний мужчина. Пострадавший рассказал правоохранителям, что в городе встретил знакомого, который начал обвинять его в краже плиты, которую якобы он совершил еще два года назад. Между собеседниками завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе которой 31-летний злоумышленник нанес телесные повреждения потерпевшему и забрал у него денежные средства в сумме 179 гривен, в качестве компенсации.
После чего пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение, а затем и в полицию.
В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит наказание в виде штрафа или общественных работ, или исправительных работ, или ареста, или даже лишение свободы на срок до четырех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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