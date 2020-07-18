Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО З 6 до 18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

- брали участь в антитерористичній операції та/або у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

- проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

- мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за ДПА).

Щоб зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, потрібно правильно вибрати категорію та створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», на сайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА».

Для реєстрації також необхідно підготувати комплект документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл/ліцеїв/гімназій, студентів закладів професійно-технічної освіти і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Комплект реєстраційних документів має містити:

- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися»;

заяву для участі в додатковій сесії (формується автоматично одночасно з реєстраційною карткою);

- засвідчену копію паспорта громадянина України;

- засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації іноземною мовою).

Дату подання реєстраційних документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Рекомендації щодо реєстрації для участі в ЗНО розміщено в розділі «Процедура реєстрації».

Нагадаємо, на інформаційних сторінках учасників ЗНО 2021 розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів тестування і рекомендований проміжок часу, протягом якого учасники мають прибути до пунктів тестування і пройти процедуру допуску. Запрошення-перепустку необхідно роздрукувати завчасно: цей документ – обов’язковий для допуску до пункту тестування.