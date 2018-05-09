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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:2085

До Дня Перемоги представили проєкт «Сумщина пам’ятає» (відео)

Наближається 76 річниця Великої Перемоги. Це особлива дата для кожного з нас, адже Український народ зробив вагомий внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції над нацистами та союзниками гітлерівської Німеччини.

Управління культури Сумської облдержадміністрації та заклади культури області вже розпочали проведення тематичних заходів. Усі заходи об’єднані у проєкт «Сумщина пам’ятає».

У рамках проєкту підготовлено відео про наших земляків, які мужньо боронили Вітчизну. Вшановуємо їх пам’ять...


Общество День победы
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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