До Дня Перемоги представили проєкт «Сумщина пам’ятає» (відео) Наближається 76 річниця Великої Перемоги. Це особлива дата для кожного з нас, адже Український народ зробив вагомий внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції над нацистами та союзниками гітлерівської Німеччини.

Управління культури Сумської облдержадміністрації та заклади культури області вже розпочали проведення тематичних заходів. Усі заходи об’єднані у проєкт «Сумщина пам’ятає». У рамках проєкту підготовлено відео про наших земляків, які мужньо боронили Вітчизну. Вшановуємо їх пам’ять...

