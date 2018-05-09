До Дня Перемоги представили проєкт «Сумщина пам’ятає» (відео)

Управління культури Сумської облдержадміністрації та заклади культури області вже розпочали проведення тематичних заходів. Усі заходи об’єднані у проєкт «Сумщина пам’ятає».
У рамках проєкту підготовлено відео про наших земляків, які мужньо боронили Вітчизну. Вшановуємо їх пам’ять...
Полиция Сумщины готова обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во время празднования майских праздничных и памятных мероприятий....
Працівники міської централізованої бібліотечної системи підготували для сумчан добірку віртуальних заходів та пошукових сайтів про загиблих під час Другої світової...
До Дня перемоги Шосткинський центр естетичного виховання у Фейсбуці започаткував акцію–флешмоб #цев_моя_родина_памятає_про_війну....
8-9 мая в Сумах прошли мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы....
9 мая именины празднуют: Глафира, Василий, Иван, Николай, Петр, Степан....