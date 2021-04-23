Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:02240

В Сумах нашли возможного коррупционера в райсуде

Руководитель областной прокуратуры обратился к НАПК о возможных админправонарушениях, связанных с коррупцией, в действиях судьи.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець направил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщения о возможном обнаружении административных правонарушений, связанных с коррупцией, в действиях судьи районного суда г. Сумы.

Так, 4 января 2021 года следователь по согласованию с прокурором обратился к указанному следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в предоставлении 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды депутатам Сумского городского совета. Следственным судьей в удовлетворении ходатайства отказано.

При этом через несколько дней после принятия данного решения следственный судья общался с депутатом Сумского городского совета, фамилия которого значилась в материалах вышеупомянутого уголовного производства. Во время разговора судья интересовался «решением нашего вопроса». Депутат заверил, что вопрос будет вынесен на следующую сессию. Как выяснилось, речь шла об изменении процента арендной платы за земельный участок, которым пользуется жена судьи.

Следовательно, по мнению прокуратуры, у судьи при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения возникло противоречие между частным интересом и служебными полномочиями, что повлияло на объективность и беспристрастность принятия решения. Однако следственный судья самоотвод не заявлял.

Таким образом, в действиях судьи районного суда г. Сумы усматриваются возможные признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 1 ст. 172-7 КУоАП - несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП - совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

В дальнейшем Сумской апелляционный суд отменил решение следственного судьи об отказе в избрании меры пресечения подозреваемому в связи с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?
Сегодня 10:15
В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы (обновлено)
Сегодня 09:32
На Сумщине 139 новых случаев заболевания коронавирусом: 14 летальных (подробности)
Сегодня 08:47
Сьогодні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО
Сегодня 16:30
До Дня Перемоги представили проєкт «Сумщина пам’ятає» (відео)
Сегодня 16:20
В Сумах нашли возможного коррупционера в райсуде
Сегодня 16:02
Что прогнозируют синоптики сумчанам на уик-энд?
Сегодня 15:53
В ДТП погиб легкоатлетический судья из Сум
Сегодня 15:31
В Украине появятся «паспорта вакцинации» от COVID-19
Сегодня 15:18
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Сергея Соколова
Сегодня 15:12
Жительница Сум спасла внука от полиции за 30 с лишним тысяч
Сегодня 15:00
Губернатор Сумщины вышел «сухим из воды» в деле о коррупции
Сегодня 14:39
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Простые коктейли для домашней вечеринки
Сегодня 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
Вчера 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.