В Сумах нашли возможного коррупционера в райсуде Руководитель областной прокуратуры обратился к НАПК о возможных админправонарушениях, связанных с коррупцией, в действиях судьи.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець направил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщения о возможном обнаружении административных правонарушений, связанных с коррупцией, в действиях судьи районного суда г. Сумы.

Так, 4 января 2021 года следователь по согласованию с прокурором обратился к указанному следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в предоставлении 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды депутатам Сумского городского совета. Следственным судьей в удовлетворении ходатайства отказано.

При этом через несколько дней после принятия данного решения следственный судья общался с депутатом Сумского городского совета, фамилия которого значилась в материалах вышеупомянутого уголовного производства. Во время разговора судья интересовался «решением нашего вопроса». Депутат заверил, что вопрос будет вынесен на следующую сессию. Как выяснилось, речь шла об изменении процента арендной платы за земельный участок, которым пользуется жена судьи.

Следовательно, по мнению прокуратуры, у судьи при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения возникло противоречие между частным интересом и служебными полномочиями, что повлияло на объективность и беспристрастность принятия решения. Однако следственный судья самоотвод не заявлял.

Таким образом, в действиях судьи районного суда г. Сумы усматриваются возможные признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 1 ст. 172-7 КУоАП - несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП - совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

В дальнейшем Сумской апелляционный суд отменил решение следственного судьи об отказе в избрании меры пресечения подозреваемому в связи с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.