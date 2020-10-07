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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:53256

Что прогнозируют синоптики сумчанам на уик-энд?

В конце недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов.

Ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, иногда значительными, температура воздуха снизится.

7 мая: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +13 .. + 18 °С.

8 мая: облачно, временами дождь, ночью значений дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +10 .. + 15 °С.

9 мая: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2 .. + 7 °С, днем +10 .. + 15 °С.

Общество Прогноз погоды
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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