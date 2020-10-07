Что прогнозируют синоптики сумчанам на уик-энд?

Ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, иногда значительными, температура воздуха снизится.
7 мая: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +13 .. + 18 °С.
8 мая: облачно, временами дождь, ночью значений дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +10 .. + 15 °С.
9 мая: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2 .. + 7 °С, днем +10 .. + 15 °С.
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