В ДТП погиб легкоатлетический судья из Сум Вечером, 5 мая, возвращаясь с семьей домой, в ДТП погиб Виктор Ласточкин.

Его жена и дочь остались живы, однако дочери необходима операция (перелом бедренной кости со смещением).

На протяжении многих лет Виктор Ласточкин был судьей фотофиниша. Всегда ответственный, и при этом приветливый и улыбчивый. Он пользовался уважением и судей, и тренеров, и спортсменов - всех, кто его окружал. Коллеги, любя, часто называли место, где он работал, Ласточкиным гнездом...

Все, кто имеет возможность помочь семье Виктора Ласточкина, могут перечислить деньги на карту его жены: 5168745101979356 (Ласточкина Елена Владимировна, ПриватБанк).

Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Ласточкина. Светлая память...

Прощание с Виктором Ласточкиным состоится 7 мая, в 13:00, в помещении похоронной службы «Траур» (г. Сумы, ул. Ильинская, 37), сообщает сайт ФЛАУ.