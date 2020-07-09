В Украине появятся «паспорта вакцинации» от COVID-19 Министерство здравоохранения работает над внедрением «паспортов вакцинации» - сертификатов с данными о вакцинации. Они должны появиться до 1 июля.

Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии (проект паспортов вакцинации в ЕС) и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.

Рабочее название документа - ковидный сертификат. В них будут содержаться, кроме данных о вакцинации, информация о сделанных негативных ПЦР-тестах и выздоровления от COVID-19.

Основная цель - это возможность свободного передвижения, в том числе странами Европы.

Данные вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале «Дія».

«До внедрения ковидних сертификатов украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по их запросу и при необходимости предъявления при пересечении государственной границы бумажное Международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас действует», - говорится в сообщении Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что документ планируют разработать в кратчайшие сроки и он может заработать уже с 1 июля.

«Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал», - сказал он.

По словам Степанова, запуск внутреннего ковидного сертификата будет сопровождаться определенными преимуществами для его владельцев. Таким образом украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на ковид при первых же симптомах и не заниматься самолечением.

Источник: Вечерний Киев