Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Сергея Соколова Мужчина еще 19 апреля этого года уехал из села Клышки в город Шостка, но назад не вернулся, его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Работники полиции принимают все меры, чтобы разыскать 38-летнего гражданина и рассчитывают на помощь неравнодушных граждан.

На вид Сергею около 40 лет, ростом 165 см, худощавого телосложения. Имеет короткие светло-русые волосы и серые глаза.

Особые приметы: отсутствуют верхние передние зубы, на кисти левой руки имеет татуировку в виде буквы «С».

Был одет: в темно-синюю куртку и черные штаны. Обут в черные кроссовки.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией мужчины разослано во все отделы и отделения полиции области.

Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой не быть равнодушными и если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Сергея Соколова, сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу улица Свободы, 67 или позвонить по телефонам 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.