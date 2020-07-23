Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Сергея Соколова

Работники полиции принимают все меры, чтобы разыскать 38-летнего гражданина и рассчитывают на помощь неравнодушных граждан.
На вид Сергею около 40 лет, ростом 165 см, худощавого телосложения. Имеет короткие светло-русые волосы и серые глаза.
Особые приметы: отсутствуют верхние передние зубы, на кисти левой руки имеет татуировку в виде буквы «С».
Был одет: в темно-синюю куртку и черные штаны. Обут в черные кроссовки.
На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией мужчины разослано во все отделы и отделения полиции области.
Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой не быть равнодушными и если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Сергея Соколова, сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу улица Свободы, 67 или позвонить по телефонам 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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