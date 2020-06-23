Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:297

На Сумщине стартует Кубок области по футболу

Предварительный этап Кубка Сумской области стартует 15 мая.

Жеребьевка прошла 6 мая в Ассоциации футбола Сумской области.

«Явор» (Краснополье) - «Аграрник-Авангард» (Белополье)

«Велетень-2» (Глухов) - ФК «Кролевец»

ФК «Дружба» (Дружба) - «Дружба» (Сосновка)

«Велетень» (Глухов) - «Альянс-2» (Липовая Долина).

В четвертьфинале к победителям этих пар присоединятся «Колос» (Севериновка), «Нефтяник» (Ахтырка), ФК «Шостка» и «Украина» (Токари), сообщает сайт АФСО.

Спорт Кубок Сумщины по футболу
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ФК «Тростянец» выиграл кубок Сумщины
24.08.2020 20:25

ФК «Тростянец» выиграл кубок Сумщины

Сегодня, 24 августа, в Тростянце провели финал Кубка области по футболу....

Сегодня пройдет финал Кубка Сумщины
24.08.2020 08:52

Сегодня пройдет финал Кубка Сумщины

Сегодня, 24 августа, в Тростянце на стадионе им. В.Куца пройдет финальный матч Кубка Сумщины по футболу....

Финал Кубка Сумщины пройдет в Тростянце со зрителями
19.08.2020 08:03

Финал Кубка Сумщины пройдет в Тростянце со зрителями

24 Августа в Тростянце на стадионе им. В.Куца пройдет финальный матч Кубка Сумщины по футболу....

Определились финалисты кубка Сумщины по футболу
15.07.2020 20:29

Определились финалисты кубка Сумщины по футболу

Кубок Сумской области разыграют команды из Тростянца и Севериновки....

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу
23.06.2020 08:02

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу

Финальный матч должен состояться 24 августа....

Новости

На Сумщине 73 911 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:44
В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?
Вчера 10:15
В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы (обновлено)
Вчера 09:32
За 6 мая на Сумщине привили от COVID-19 1203 человека
Сегодня 09:58
На Сумщине стартует Кубок области по футболу
Сегодня 09:29
В центре Сум на тротуаре сбили пенсионерку
Сегодня 08:58
На Сумщине 337 новых случаев заболевания COVID-19: 16 летальных
Сегодня 08:29
Сегодня сумские предприниматели снова собираются митинговать
Сегодня 08:26
Крах завода. По какой схеме выводили прибыли c «Сумского НПО» (видео)
Сегодня 08:00
В Старом Селе под Сумами горела нелегальная свалка медотходов (видео)
Сегодня 07:17
Сумщина залишилася єдиною червоною зоною в Україні
Вчера 17:11
В департаменте экономического развития и торговли Сумщины новый руководитель
Вчера 16:57
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Простые коктейли для домашней вечеринки
Вчера 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.