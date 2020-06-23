На Сумщине стартует Кубок области по футболу

Жеребьевка прошла 6 мая в Ассоциации футбола Сумской области.
«Явор» (Краснополье) - «Аграрник-Авангард» (Белополье)
«Велетень-2» (Глухов) - ФК «Кролевец»
ФК «Дружба» (Дружба) - «Дружба» (Сосновка)
«Велетень» (Глухов) - «Альянс-2» (Липовая Долина).
В четвертьфинале к победителям этих пар присоединятся «Колос» (Севериновка), «Нефтяник» (Ахтырка), ФК «Шостка» и «Украина» (Токари), сообщает сайт АФСО.
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