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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:41444

Сумской промоцией занимаются безграмотные чиновники

На туристическом указателе в центре Сум горожане нашли орфографическую ошибку.

«И это сделано для туристов!? А не стыдно такое туристам показывать?», - спрашивает Ольга Прыймак, выставив фото указателя, который установили в апреле на покровской площади.

Фото
Общество Туристический указатель
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В центре Сум установили второй туристический указатель

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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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голова Сумської ОДА

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