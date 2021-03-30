Сумской промоцией занимаются безграмотные чиновники На туристическом указателе в центре Сум горожане нашли орфографическую ошибку.

«И это сделано для туристов!? А не стыдно такое туристам показывать?», - спрашивает Ольга Прыймак, выставив фото указателя, который установили в апреле на покровской площади.