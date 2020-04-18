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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы

Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимательницы, которая во время ремонта школы путем подделки документов завладела почти 500 тыс. грн бюджетных средств, а затем легализовала их (ч. 4 ст. 191, 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году между отделом образования Камышанского сельского совета Ахтырского района и ФЛП был заключен договор на утепление фасада, замену оконных и дверных блоков в общеобразовательной школе. После завершения работ предпринимательница внесла в официальную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, использованных при этом ресурсах и их стоимости. На основании чего на счет предпринимательницы перечислено 1,7 млн грн. При этом комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение выполненных ремонтно-строительных работ на 445 тыс. грн. Полученные преступным путем средства предпринимательница использовала в своей хозяйственной деятельности.

Противоправные действия обвиняемой разоблачены следователями Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Завладение Ремонт школы
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