На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы

По данным следствия, в 2019 году между отделом образования Камышанского сельского совета Ахтырского района и ФЛП был заключен договор на утепление фасада, замену оконных и дверных блоков в общеобразовательной школе. После завершения работ предпринимательница внесла в официальную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, использованных при этом ресурсах и их стоимости. На основании чего на счет предпринимательницы перечислено 1,7 млн грн. При этом комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение выполненных ремонтно-строительных работ на 445 тыс. грн. Полученные преступным путем средства предпринимательница использовала в своей хозяйственной деятельности.
Противоправные действия обвиняемой разоблачены следователями Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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