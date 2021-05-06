В Сумах столкнулись два «корейца»

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщила патрульная полиция Сумщины.
В результате ДТП у села Новопетровка Сумского района от наезда легкового автомобиля на группу людей, трое были травмированы....
Сегодня, 5 мая, в Сумах на улице Харьковской произошла авария с участием ГАЗ и Opel....
Липоводолинским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летней женщины, которая совершила ДТП с...
2 мая, около 7:30 утра, на улице Белопольское шоссе произошло ДТП....
Предварительно установлено, что на одной из улиц города Путивль, водитель мотоцикла пытался совершить обгон, но не справился с управлением, столкнулся...