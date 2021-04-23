В Охтирці спіймали винахідливого шахрая Зловмисник, викравши чужий паспорт, вклеїв свою фотокартку та набрав кредитів у різних фінансових установах. Проте залишитися невикритим йому не вдалося, тепер чоловіку доведеться не тільки відповідати перед Законом, а й повернути «зароблені» у такий спосіб гроші.

Попередньо встановлено, що 36-річний мешканець міста Охтирка, викрав у 43-річного чоловіка паспорт та вклеїв до нього свою фотокартку. Підробивши у такий спосіб документи, зловмисник оформив кілька кредитів у різних фінансових установах на загальну суму 5 092 гривні.

Працівники поліції вже довели причетність чоловіка до 6 епізодів злочинної діяльності.

Наразі слідчі Охтирського районного відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» , ч. 1, 4 ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області