Сумские предприниматели освободили дорогу

Напомним: они более часа ходили по переходу взад-вперед, не давая проехать транспорту. Предприниматели требовали разрешить им работать в условиях «красной зоны»
Сегодня, 6 мая, предприниматели, как и вчера, перекрыли дорогу в районе универмага «Киев»....
Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага...
Из-за перекрытия улицы Харьковской в Сумах утром на некоторых улицах было затруднено движение транспорта....
Движение по улице Харьковской в Сумах перекрыли с полуночи 4 августа....
Накануне перекрытия дороги по ул. Харьковская, городской голова Александр Лысенко обсудил с руководителями структурных подразделений, правоохранительных органов и коммунальных предприятий...