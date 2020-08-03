Сумские предприниматели освободили дорогу Только что предприниматели, которые перекрыли дорогу в районе универмага «Киев», освободили пешеходный переход.

Напомним: они более часа ходили по переходу взад-вперед, не давая проехать транспорту. Предприниматели требовали разрешить им работать в условиях «красной зоны»