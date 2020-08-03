Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:56241

Сумские предприниматели освободили дорогу

Только что предприниматели, которые перекрыли дорогу в районе универмага «Киев», освободили пешеходный переход.

Напомним: они более часа ходили по переходу взад-вперед, не давая проехать транспорту. Предприниматели требовали разрешить им работать в условиях «красной зоны»

Право Перекрытие дорог
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре
Сегодня 10:54

В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре

Сегодня, 6 мая, предприниматели, как и вчера, перекрыли дорогу в районе универмага «Киев»....

Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу
Вчера 10:53

Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу

Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага...

Перекрытие Харьковской в Сумах: где затруднено движение транспорта
04.08.2020 10:40

Перекрытие Харьковской в Сумах: где затруднено движение транспорта

Из-за перекрытия улицы Харьковской в Сумах утром на некоторых улицах было затруднено движение транспорта....

В Сумах перекрыли центральную улицу Харьковскую
04.08.2020 09:59

В Сумах перекрыли центральную улицу Харьковскую

Движение по улице Харьковской в Сумах перекрыли с полуночи 4 августа....

Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской
03.08.2020 16:31

Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской

Накануне перекрытия дороги по ул. Харьковская, городской голова Александр Лысенко обсудил с руководителями структурных подразделений, правоохранительных органов и коммунальных предприятий...

Новости

В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?
Сегодня 10:15
В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы
Сегодня 09:32
На Сумщине 139 новых случаев заболевания коронавирусом: 14 летальных (подробности)
Сегодня 08:47
Сумские предприниматели освободили дорогу
Сегодня 11:56
У Шосткинському районі виконуються завдання Президента України щодо будівництва доріг європейського рівня
Сегодня 11:47
В Сумах активизировались мошенники-коммунальщики
Сегодня 11:47
Из-за перекрытия дороги в центре Сум троллейбусы и автобусы поменяли маршруты
Сегодня 11:26
Как на Сумщине соблюдались карантинные нормы во время Пасхальных праздников
Сегодня 11:17
На Сумщине от COVID-19 привилось почти 3% взрослого населения
Сегодня 11:13
В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре
Сегодня 10:54
Сумщина может выйти из «красной зоны» не раньше понедельника
Сегодня 10:48
На Сумщине накрыли нелегальную автозаправочную станцию
Сегодня 10:31
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Простые коктейли для домашней вечеринки
Сегодня 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
Вчера 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.