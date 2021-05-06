В Сумах активизировались мошенники-коммунальщики

Недавно полиция Сумской области обнародовала информацию о мошенниках, которые под видом контролеров водоканала похитили у 75-летней женщины 47 000 гривен. Аферистки посетили квартиру пенсионерки якобы с целью снятия показаний счетчиков холодной и горячей воды.
КП «Горводоканал» обращается к потребителям с просьбой быть осторожными!
Если к Вам пришел человек и назвался работником водоканала, в первую очередь, попросите его предъявить удостоверение. В случае отказа от предоставления указанного документа или при его отсутствии - обращайтесь в полицию.
Помните, что работники водоканала не приходят в дома жителей по оплате услуг по водоснабжению и водоотведению, для осуществления замены счетчика, установки бытовых приборов на краны, заключения договоров и не предоставляют обменивать денежные купюры.
Выяснить обстоятельства визита и проверить информацию о человеке, которая представляется работником КП «Горводоканал», можно, позвонив в предприятия, по номерам 700-154, 700-153.
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