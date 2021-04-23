Из-за перекрытия дороги в центре Сум троллейбусы и автобусы поменяли маршруты Предприниматели перекрыли дорогу - коммунальный транспорт меняет схемы маршрутов.

Начиная с 11:00, забастовщики перекрыли движение транспорта на пересечении ул. Кооперативная - Покровская пл. В связи с этим:

- автобусы будут осуществлять объезд места проведения митинга по ул. Героев Сумщины;

- троллейбус №5 – будет разворачиваться ч\з Аэропорт;

- троллейбус №7 - ч/з Железнодорожный вокзал на пр. Курский - далее по маршруту;

- троллейбус №10А - по маршруту №18.

На время проведения мероприятия троллейбусы и автобусы будут курсировать без соблюдения графиков, сообщает КП «Электроавтотранс».

Очевидно, что маршрутки также меняют свои маршруты, однако транспортный отдел молчит…