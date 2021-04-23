На Сумщині стартує перший етап Глобального тижня безпеки дорожнього руху Світове співтовариство розпочинає низку заходів, спрямованих на якісне поліпшення ситуації з проблемою дорожньо-транспортної аварійності.

У травні заплановано проведення 6-го Глобального тижня безпеки дорожнього руху ООН. До уваги жителів Сумщини пропонується для ознайомлення Загальний план заходів з проведення 1-го етапу Тижня. Запрошуємо усіх бажаючих та причетних до теми долучитися до заходів першого етапу Тижня

З 17 по 23 травня 2021 року в Україні, і на Сумщині зокрема, буде проведено 1-й етап Тижня, який покликаний привернути увагу суспільства до проблем травматизму та смертності на українських дорогах і пошуку шляхів їх подолання.

З урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) – переважна більшість заходів у рамках Тижня проводитиметься у дистанційному форматі. Усі інші – із забезпеченням належних протиепідемічних заходів.

Більш детальну інформацію про Тиждень можна отримати з наступних джерел:

- сайт організатора: https://medtransvp.com.ua/ (Розділ: Тиждень БДР);

- youtube канал «Безпечна країна»: http://www.youtube.com/c/Безпечнакраїна

- соціальна мережа facebook: https://www.facebook.com/tbdrua/

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (044) 466-43-46, 067-466-43-33.