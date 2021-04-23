Как на Сумщине соблюдались карантинные нормы во время Пасхальных праздников За период с 30 апреля по 4 мая было осуществлено 2086 обследований субъектов хозяйственной деятельности.

Нарушения противоэпидемических требований и правил установлены на 71 объекте (3,4%). Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко во время брифинга.

По его словам, за указанный период было проверено 459 объектов продовольственной торговли, 1213 - непродовольственной торговли, 176 предприятий общественного питания, 31 парикмахерская, 113 аптек и АЗС. Также 92 проверки осуществлены на работающих продовольственных рынках.

Нарушение санитарных требований и правил установлены на 71 объекте (3,4%).

«Самые высокие показатели выявленных нарушений зафиксированы на агропродовольственных рынках - 38%, в парикмахерских (6,45%), учреждениях продовольственной торговли (5%), аптеках и АЗС - 3,5%», - констатировал Виталий Моисеенко.

За выявленные нарушения составлен 31 протокол, предоставлено 71 предписание по устранению нарушений противоэпидемических требований.

Виталий Моисеенко отметил, что специалистами Госпродпотребслужбы применяются не только меры «карательного» воздействия за выявленные нарушения.

«В течение всего периода карантина на объектах проводится также и разъяснительная работа, при необходимости предоставляются письменные рекомендации. В частности, перед Пасхальными праздниками направлены рекомендации по соблюдению противоэпидемических требований руководителям всех Православных церквей на территории области», - отметил он.

На объектах надзора было проведено 1036 бесед и консультаций по вопросам соблюдения противоэпидемических мероприятий и дезинфекционного режима, применение и удаление средств индивидуальной защиты, а также по другим вопросам карантинных требований, определенных постановлениями Кабинета Министров Украины и Главного государственного санитарного врача Украины.