Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:17299

Как на Сумщине соблюдались карантинные нормы во время Пасхальных праздников

За период с 30 апреля по 4 мая было осуществлено 2086 обследований субъектов хозяйственной деятельности.

Нарушения противоэпидемических требований и правил установлены на 71 объекте (3,4%). Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко во время брифинга.

По его словам, за указанный период было проверено 459 объектов продовольственной торговли, 1213 - непродовольственной торговли, 176 предприятий общественного питания, 31 парикмахерская, 113 аптек и АЗС. Также 92 проверки осуществлены на работающих продовольственных рынках.

Нарушение санитарных требований и правил установлены на 71 объекте (3,4%).

«Самые высокие показатели выявленных нарушений зафиксированы на агропродовольственных рынках - 38%, в парикмахерских (6,45%), учреждениях продовольственной торговли (5%), аптеках и АЗС - 3,5%», - констатировал Виталий Моисеенко.

За выявленные нарушения составлен 31 протокол, предоставлено 71 предписание по устранению нарушений противоэпидемических требований.

Виталий Моисеенко отметил, что специалистами Госпродпотребслужбы применяются не только меры «карательного» воздействия за выявленные нарушения.

«В течение всего периода карантина на объектах проводится также и разъяснительная работа, при необходимости предоставляются письменные рекомендации. В частности, перед Пасхальными праздниками направлены рекомендации по соблюдению противоэпидемических требований руководителям всех Православных церквей на территории области», - отметил он.

На объектах надзора было проведено 1036 бесед и консультаций по вопросам соблюдения противоэпидемических мероприятий и дезинфекционного режима, применение и удаление средств индивидуальной защиты, а также по другим вопросам карантинных требований, определенных постановлениями Кабинета Министров Украины и Главного государственного санитарного врача Украины.

Право Госпродпотребслужба Карантин
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре
Сегодня 10:54

В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре

Сегодня, 6 мая, предприниматели, как и вчера, перекрыли дорогу в районе универмага «Киев»....

Сумщина может выйти из «красной зоны» не раньше понедельника
Сегодня 10:48

Сумщина может выйти из «красной зоны» не раньше понедельника

На утро 6 мая в Сумской области по-прежнему превышены 2 индикатора определения уровня эпидемической опасности....

В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?
Сегодня 10:15

В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?

Сегодня, 6 мая, исполком Сумского горсовета обновил условия работы рестораторов, бытовиков и торговцев непродовольственных товаров....

В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы
Сегодня 09:32

В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы

Такое решение принял сегодня, 6 мая, исполком Сумского горсовета....

Сумщина осталась одной из трех областей в «красной зоне»
Вчера 17:14

Сумщина осталась одной из трех областей в «красной зоне»

С 6 мая Харьковская и Хмельницкая области выходят из «красной» зоны эпидемической опасности распространения COVID-19....

Новости

В Сумах изменили карантинные ограничения: что разрешили?
Сегодня 10:15
В Сумах с 11 мая ученики 1-4-х классов пойдут в школы
Сегодня 09:32
На Сумщине 139 новых случаев заболевания коронавирусом: 14 летальных (подробности)
Сегодня 08:47
Сумские предприниматели освободили дорогу
Сегодня 11:56
У Шосткинському районі виконуються завдання Президента України щодо будівництва доріг європейського рівня
Сегодня 11:47
В Сумах активизировались мошенники-коммунальщики
Сегодня 11:47
Из-за перекрытия дороги в центре Сум троллейбусы и автобусы поменяли маршруты
Сегодня 11:26
Как на Сумщине соблюдались карантинные нормы во время Пасхальных праздников
Сегодня 11:17
На Сумщине от COVID-19 привилось почти 3% взрослого населения
Сегодня 11:13
В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре
Сегодня 10:54
Сумщина может выйти из «красной зоны» не раньше понедельника
Сегодня 10:48
На Сумщине накрыли нелегальную автозаправочную станцию
Сегодня 10:31
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Простые коктейли для домашней вечеринки
Сегодня 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
Вчера 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.