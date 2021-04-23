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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:13228

На Сумщине от COVID-19 привилось почти 3% взрослого населения

Как сообщила на брифинге заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, уже вакцинировано 25 444 человек.

Чиновница сообщила: если человек желает вакцинироваться, он должна обратиться к своему семейному врачу, чтобы уточнить, когда это можно сделать. Также пациент может обратиться в ближайший пункт вакцинации.

«Привившись, вы сможете защитить от коронавирусной инфекции себя и своих родных. Потому что вакцинация однозначно защищает от тяжелого течения заболевания и летальных случаев», - отметила Галина Хомета.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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