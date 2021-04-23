В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре

Около сотни человек ходят по нерегулируемому пешеходному переходу от универмага «Киев» до сквера «Счастья» и обратно. Они требуют разрешить им работать в условиях «красной зоны».
Очевидно, их не устраивает решение, принятое сегодня исполкомом, которое несколько ослабило карантинные ограничения.
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