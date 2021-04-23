В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре Сегодня, 6 мая, предприниматели, как и вчера, перекрыли дорогу в районе универмага «Киев».

Около сотни человек ходят по нерегулируемому пешеходному переходу от универмага «Киев» до сквера «Счастья» и обратно. Они требуют разрешить им работать в условиях «красной зоны».

Очевидно, их не устраивает решение, принятое сегодня исполкомом, которое несколько ослабило карантинные ограничения.