Сумщина может выйти из «красной зоны» не раньше понедельника На утро 6 мая в Сумской области по-прежнему превышены 2 индикатора определения уровня эпидемической опасности.

Впервые за долгое время вернулся в норму эпидпорог по ОРВИ, гриппу и т.п. – 94,9% (нужно меньше 100%). Второй день подряд коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19 превышает норму – 21,5% (нужно меньше 20%). Остальные индикаторы в норме: охват тестированием – 515 на 100 тыс. населения (нужно больше 300), уровень госпитализации второй день подряд ниже нормы в 60 на 100 тыс. населения – 55,1, динамика уровня госпитализации -26,9% (нужно меньше 50%), загруженность ковидных коек с кислородом – 60,9% (нужно меньше 65%).

Для выхода из «красной зоны» в желтую необходимо, чтобы все индикаторы были в норме 5 дней подряд, в оранжевую – может остаться превышен один показатель…