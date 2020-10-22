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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18462

Кому в Сумах отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 6/2 кв. 52 (замена крана холодной воды в квартире) ул. Ковпака, 63 кв. 2 (замена коренного крана горячей воды в квартире), ул. Ковпака, 89 кв. 52 (замена труб холодной и горячей воды); ул. Сирко, 25 кв. 57 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире) ул. Ахтырская, 44 кв. 45 (замена коренного крана холодной воды в квартире).

Общество Отключение воды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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