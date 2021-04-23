В Сумском районе в ДТП пострадали трое пешеходов В результате ДТП у села Новопетровка Сумского района от наезда легкового автомобиля на группу людей, трое были травмированы.

Сегодня, 6 мая, около двух часов ночи на линию 102 поступило телефонное сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Киев-Сумы-Юнаковка с участием автомобиля «Опель Астра», которым управлял 50-летний житель Сумского района. В результате наезда автомобиля на трех юношей 16, 19, 20 лет, которые стояли на краю дороги, все трое получили травмы. Двое из них были доставлены на лечение в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, находясь на дороге.

Водители транспортных средств, помните, что от вас часто зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других лиц. Поэтому управляя автомототранспортом учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, время суток и освещения, ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии и никогда не превышайте разрешенную на дороге скорость, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.