На Сумщине 139 новых случаев заболевания коронавирусом: 14 летальных (подробности) По состоянию на 6 мая в Сумской области 73 574 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 139 человек (Белопольский район - 9, Бурынский район - 8, Великописаревский район - 4, Глухов - 5, Глуховский район - 6, Конотоп - 3, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 5, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 6, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 15, Ромны - 2, Роменский район - 2, Сумы - 33, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 14, Шостка - 2, Ямпольский район - 9).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1150 летальных случая, из них за минувшие сутки - 14 (Лебединский район - 1, Глухов - 3, Конотоп - 3, Сумы - 5, Шостка - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 64 806 человек, из них за минувшие сутки - 446 (Белопольский район - 3, Бурынский район - 32, Великописаревский район - 7, Глухов – 13, Глуховский район - 14, Конотоп - 32, Кролевецкий район - 2, Лебедин – 11, Лебединский район - 6, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 12, Ахтырка - 7, Ахтырский район - 8, Путивльский район - 38, Ромны – 15, Роменский район - 18, Середина-Будский район - 2, Сумы - 115, Сумской район - 19, Тростянецкий район - 3, Шостка - 80, Шосткинский район – 8 ).