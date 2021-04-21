За 5 мая на Сумщине привили 562 человека

Всего за период вакцинации – 25444, в том числе вакциной AstraZeneca – 21 896, Pfizer-BioNTech – 1986, Sinovach-Biotech – 1562.
Во всей Украине было сделано за среду 24 378 прививок. Всего – 783 810.
Придя в дом пенсионеров, злоумышленник, под предлогом вакцинации от COVID-19 ввел им снотворное и начал искать деньги. Не найдя желаемого...
За вторник в Сумской области сделано 25 прививок от COVID-19....
За понедельник в Сумской области сделано 24 прививки от COVID-19....
За 2 мая в Сумской области сделано 0 прививок от COVID-19....
В субботу в Сумской области резко упало количество привитых за сутки....