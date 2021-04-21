За 5 мая на Сумщине привили 562 человека За среду в Сумской области сделано 562 прививок от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 25444, в том числе вакциной AstraZeneca – 21 896, Pfizer-BioNTech – 1986, Sinovach-Biotech – 1562. Во всей Украине было сделано за среду 24 378 прививок. Всего – 783 810.