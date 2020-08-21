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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:10294

В Ахтырке полицейские задержали наркодилера

Около 46 граммов PVP пытался продать злоумышленник, выкладывая объявления в своем телеграмм канале.

Предварительно установлено, что 26-летний житель города Ахтырка в сети Интернет умышленно, незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество PVP общей массой 46,5846 граммов. А в дальнейшем мужчина планировал реализовать товар через телеграмм канал.

Сотрудники департамента по борьбе с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Ахтырского районного отдела полиции уже доказали причастность мужчины к пяти подобных эпизодам.

Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер
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