В Ахтырке полицейские задержали наркодилера Около 46 граммов PVP пытался продать злоумышленник, выкладывая объявления в своем телеграмм канале.

Предварительно установлено, что 26-летний житель города Ахтырка в сети Интернет умышленно, незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество PVP общей массой 46,5846 граммов. А в дальнейшем мужчина планировал реализовать товар через телеграмм канал.

Сотрудники департамента по борьбе с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Ахтырского районного отдела полиции уже доказали причастность мужчины к пяти подобных эпизодам.

Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.