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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:14734

Сумщина осталась одной из трех областей в «красной зоне»

С 6 мая Харьковская и Хмельницкая области выходят из «красной» зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.

Также Черниговская область переходит в «оранжевую» зону эпидопасности.

«Красная» зона карантина будет действовать в 3 регионах Украины – Сумской, Полтавской и Запорожской, «оранжевая» - в 12, «желтая» - в 10.

Общество Карантин Красная зона
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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