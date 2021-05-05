Сумщина осталась одной из трех областей в «красной зоне» С 6 мая Харьковская и Хмельницкая области выходят из «красной» зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.

Также Черниговская область переходит в «оранжевую» зону эпидопасности. «Красная» зона карантина будет действовать в 3 регионах Украины – Сумской, Полтавской и Запорожской, «оранжевая» - в 12, «желтая» - в 10.