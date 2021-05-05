Сумщина осталась одной из трех областей в «красной зоне»

Также Черниговская область переходит в «оранжевую» зону эпидопасности.
«Красная» зона карантина будет действовать в 3 регионах Украины – Сумской, Полтавской и Запорожской, «оранжевая» - в 12, «желтая» - в 10.
Сумской окружной административный суд сообщает об изменении режима работы на период действия карантина....
Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага...
Сегодня, 5 мая, в 10.00 на Театральной площади митингуют, по данным полиции, около 100 предпринимателей....
На утро 5 мая в Сумской области по-прежнему превышены 2 индикатора определения уровня эпидемической опасности....
Мэр Сум Александр Лысенко высказался по поводу нарушающих карантинные ограничения....