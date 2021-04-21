Вихованці Сумської дитячої музичної школи №1 здобули низку творчих перемог Учні ДМШ № 1 здобули високі результати у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

У Міжнародному фестивалі-конкурсі «Music Wave of Art» (Харків) та Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Чарівний Світ» (Київ) дипломи лауреата І ступеня здобула Дар’я ПЕТЛЬОВАНА. Також дівчинка виборола «срібло» у ІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сонячні перлинки» в рамках проєкту «Тріум-Fest» (Одеса) та у VII Міжнародному фестивалі-конкурсі в рамках Арт-проєкту «SOLOVIOV ART» (Київ).

В останньому, лауреатами ІІ ступеня також стали Ігор ТОМАЛЯ та Артем ТЮТЧЕНКО.

У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва з Міжнародною участю «Планета мрій» (Умань) диплом лауреата І ступеня здобула Ольга ВОРОБЙОВА, диплом лауреата ІІ ступеня – Ксенія ГЕРАЩЕНКО. Крім того, Ольга Воробйова посіла почесне друге місце у Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Сяйво Хортиці».

У Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Чарівний Світ» (Київ) та Міжнародному онлайн-фестивалі «Відкриті Серцем» (Дніпро) лауреатом І ступеня визнано Ольгу МАРТИНЕНКО.

Ладоміра ПОЧОМА стала лауреатом ІІ ступеня у Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Весно-LOVE» (Запоріжжя).