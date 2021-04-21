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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:03301

В Сумах будут судить группу наркодилеров

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы из трех человек, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

Двое будут отвечать за реализацию наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Их сообщнику инкриминируется содержание мест для незаконного употребления наркотиков и их сбыт в крупном размере (ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 317 УК Украины). В среду, 5 мая 2021, состоялось подготовительное заседание, дело назначено к рассмотрению по существу.

По данным следствия, трое жителей Сум создали канал в мессенджере, через который получали заказы на запрещенные вещества. После оплаты на карточку заказчику высылали фото места с «закладкой». Деятельность группы прекращена в декабре 2020 года. Тогда правоохранители провели 11 санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства, при которых изъяли 3,5 кг марихуаны, почти 200 г амфетамина и около 40 г PVP. Часть запрещенных веществ уже была расфасована для «закладок».

Противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками Управления противодействия наркопреступности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Право
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