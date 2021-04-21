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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:04209

Житель Черниговщины обокрал съемное жилье в Шостке

Газовый водонагреватель и газовую плиту похитил из квартиры 38-летний мужчина, когда снимал жилье.

В полицию Шостки с заявлением о краже обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его квартиры, в которой он приютил знакомого с Черниговщины, исчезли газовый водонагреватель и газовая плита.

Правоохранители провели проверку и установили местонахождение указанного 38-летнего мужчины. Тот в краже признался и рассказал, что сначала забрал из квартиры газовую колонку, а через несколько дней и плиту. Чужие вещи сдал на металлоприемные пункты, а деньги потратил на свои нужды. Свой поступок он оправдывает тем, что остро нуждался в средствах.

В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1, 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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