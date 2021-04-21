На Сумщине презентовали интерактивного карту механизмов взаимодействия в громадах Интерактивная карта создана в рамках проекта «Развитие способных громад через усиление гражданского общества», который реализует общественная организация «Сумське громадське коло» при содействии Национального Фонда Демократии.

Карта содержит информацию о наличии или отсутствии в пятидесяти ТГ области таких инструментов взаимодействия и участия, как общественные слушания; общественный бюджет; электронные обращения; электронные петиции; консультативно-совещательные органы. Кроме того, есть такие маркеры, как «Успехи развития» и «Дополнительные ресурсы», которые способствуют утверждению и поддержке общественных инициатив на пути развития гражданского общества и способных общин. (Ссылка на карту: https://www.google.com/maps/d/u/5/edit?mid=1ns4Ce4msV2vnWaAlGSZZZju7N0SZWdp0&usp=sharing).

Начальник управления по вопросам развития гражданского общества облгосадминистрации Сергей Надъярный отметил, что очень часто приходится фиксировать случаи невыполнения законодательства по обеспечению доступности публичной информации в регионах Сумской области. Интерактивная карта - интересный, полезный для деятельности содержательный продукт, который увеличивает возможность такого доступа. Также карта создает момент возможной конкурентности между общинами, что, по мнению Сергея Надъярного, позволит улучшить их деятельность.

Эксперт по вопросам регионального развития, консультант территориальных громад по разработке долгосрочных стратегий развития Григорий Стариков назвал представленную интерактивную карту интересной инициативой: «Она одна из первых и лучших в Украине по отражению взаимодействия власти с общественностью».

«Важно, что интерактивная карта создана не только для освещения ситуации в громадах, - отметила научный эксперт-консультант, модератор презентации Анна Борисова. - Самая главная цель этого механизма – содействие развитию и позитивным изменениям, осведомленности общества об имеющихся возможностях и инструментах взаимодействия и ресурсах. Поэтому у всех желающих есть возможность вносить на карту свои коррективы и дополнения о своей территориальной громаде».

Чтобы это сделать, необходимо заполнить форму для предложений https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjRl-tLgHb6dsE-1m84iN2145EUAj-uxLNJjAU2Mrqly3CoQ/viewform?fbclid=IwAR0OlqMyXwPQOPIdLxy3nk1ZjSv9jdaA_WaMnJmC7ZhcfC-zKU7SktuIWbo.