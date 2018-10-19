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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах крестный ход состоялся в необычном формате

4 мая состоялись церковные торжества в честь чудотворной Корсунской иконы Божией Матери "Шпилевская Прозренная".

По многолетней традиции, в этот день проходил крестный ход вокруг исторического центра Сум с чудотворным образом.

В этом году карантинные ограничения не позволили провести крестный ход обычно. Но по многочисленным просьбам православных сумчан чудотворная Святыня на автомобиле была обвезена по маршруту крестного хода, благословляя жителей города.

Общество Крестный ход
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