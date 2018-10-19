В Сумах крестный ход состоялся в необычном формате 4 мая состоялись церковные торжества в честь чудотворной Корсунской иконы Божией Матери "Шпилевская Прозренная".

По многолетней традиции, в этот день проходил крестный ход вокруг исторического центра Сум с чудотворным образом.

В этом году карантинные ограничения не позволили провести крестный ход обычно. Но по многочисленным просьбам православных сумчан чудотворная Святыня на автомобиле была обвезена по маршруту крестного хода, благословляя жителей города.