В Сумах мошенник хитростью выманил у пожилой женщины 19 000 гривен Сумчанка, передав неизвестному банковскую карту с пин-кодом, якобы «на помощь внуку», впоследствии обнаружила, что попала в мошенническую ловушку и обратилась за помощью в полицию.

Полицейским, которые прибыли на вызов, 84-летняя женщина рассказала, что несколько часов назад к ней на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился ее внуком. Мужчина отметил, что он причинил телесные повреждения случайному знакомому и сейчас находится за это в полиции. Для того, чтобы решить ситуацию - попросил денег якобы на лечение потерпевшего, которые она должна была передать курьеру, который приедет к ней домой.

Пожилая женщина, не имея дома наличности, предложила лжекурьеру банковскую карточку с пин-кодом. А потом, позвонив внуку, поняла, что имела дело с мошенником. Оказалось, что злоумышленник успел опустошить банковский счет женщины, сняв 19000 гривен.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение.

Правоохранители еще раз советуют гражданам не быть слишком доверчивыми во время общения с неизвестными и проверять полученную информацию. Помните: именно от вашей бдительности и осмотрительности зависит сохранность вашего имущества и ваша безопасность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.