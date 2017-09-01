В Сумах ищут директоров для 13 школ Управление образования и науки объявляет конкурс на замещение вакантных должностей директоров тринадцати учреждений общего среднего образования Сумской городской территориальной громады.

Список школ здесь.

Прием документов продлится с 5 мая по 28 мая (до 15:30) включительно по адресу: ул. Харьковская, 35, IV этаж, каб. 405.

Сам отбор будет проходить 24-25 июня по адресу: площадь Независимости, 2.

Напомним, что конкурсный отбор осуществляется по результатам письменного тестирования на знание законодательства в сфере общего среднего образования, в частности законов Украины «Об образовании», «О среднем образовании» и других нормативно-правовых актов в сфере общего среднего образования; проверки профессиональных компетенций путем письменного выполнения ситуационной задачи согласно образцу; публичной и открытой презентации государственным языком перспективного плана развития учреждения, а также предоставление ответов на вопросы членов конкурсной комиссии в пределах содержания конкурсного испытания.

Оценивание выполнения заданий участников конкурса будет проходить в соответствии с утвержденными критериями.

Более подробную информацию можно узнать по тел.: 78-97-52 (главный специалист управления образования и науки Ирина Мельник) или по электронной почте: osvita@smr.gov.ua.