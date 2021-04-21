Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:53392

Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу

Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага «Киев».

Около сотни человек ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, движение автотранспорта перекрыто.

Они требуют разрешить им работать в условиях красной зоны *- это владельцы и работники ресторанов, кафе, торговых центров.

Общество Карантин Красная зона Перекрытие дорог
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах начался митинг предпринимателей
Сегодня 10:35

В Сумах начался митинг предпринимателей

Сегодня, 5 мая, в 10.00 на Театральной площади митингуют, по данным полиции, около 100 предпринимателей....

Сумщине еще далеко до выхода из «красной зоны»
Сегодня 09:51

Сумщине еще далеко до выхода из «красной зоны»

На утро 5 мая в Сумской области по-прежнему превышены 2 индикатора определения уровня эпидемической опасности....

Мэр Сум хочет сам ловить безмасочников
26.04.2021 10:11

Мэр Сум хочет сам ловить безмасочников

Мэр Сум Александр Лысенко высказался по поводу нарушающих карантинные ограничения....

В Сумах продолжили, но смягчили карантин
23.04.2021 16:26

В Сумах продолжили, но смягчили карантин

Сегодня, 23 апреля, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение о продолжении карантинных ограничений....

В Сумах продолжили дистанционное обучение
23.04.2021 15:38

В Сумах продолжили дистанционное обучение

Родители школьников начали получать сообщения от учителей о продлении дистанционного обучения....

Новости

На Сумщине 73 435 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:43
На Сумщине будут судить автоледи, которая под мухой сбила пешехода и бросила его в лесополосе
Сегодня 11:18
В центре Сум остановились троллейбусы
Сегодня 11:08
В Сумах ищут директоров для 13 школ
Сегодня 10:59
Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу
Сегодня 10:53
В Сумах начался митинг предпринимателей
Сегодня 10:35
Конотопское ПТУ оштрафовали за отравление учеников
Сегодня 10:12
Сумщине еще далеко до выхода из «красной зоны»
Сегодня 09:51
С 5 мая поезда по всей Украине курсируют без ограничений
Сегодня 09:27
Новый вид разбоя на Сумщине: преступник усыпил жертв, введя им снотворное вместо вакцины
Сегодня 09:11
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 09:06
Сумские лучники с медалями чемпионата Украины среди спортклубов
Сегодня 09:03
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
Сегодня 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
Вчера 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.