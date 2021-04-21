Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу

Около сотни человек ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, движение автотранспорта перекрыто.
Они требуют разрешить им работать в условиях красной зоны *- это владельцы и работники ресторанов, кафе, торговых центров.
Сегодня, 5 мая, в 10.00 на Театральной площади митингуют, по данным полиции, около 100 предпринимателей....
На утро 5 мая в Сумской области по-прежнему превышены 2 индикатора определения уровня эпидемической опасности....
Мэр Сум Александр Лысенко высказался по поводу нарушающих карантинные ограничения....
Сегодня, 23 апреля, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение о продолжении карантинных ограничений....
Родители школьников начали получать сообщения от учителей о продлении дистанционного обучения....