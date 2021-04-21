Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага «Киев».

Около сотни человек ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, движение автотранспорта перекрыто. Они требуют разрешить им работать в условиях красной зоны *- это владельцы и работники ресторанов, кафе, торговых центров.