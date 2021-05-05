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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:35505

В Сумах начался митинг предпринимателей

Сегодня, 5 мая, в 10.00 на Театральной площади митингуют, по данным полиции, около 100 предпринимателей.

Собрались работники и владельцы кафе и ресторанов, а также торговых центров. Требуют разрешить им работать в условиях «красной зоны», пишет Суспільне в телеграме. Они закрыты уже больше месяца.

Экономика Карантин Красная зона Митинг
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