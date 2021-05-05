В Сумах начался митинг предпринимателей

Собрались работники и владельцы кафе и ресторанов, а также торговых центров. Требуют разрешить им работать в условиях «красной зоны», пишет Суспільне в телеграме. Они закрыты уже больше месяца.
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