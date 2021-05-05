В Сумах начался митинг предпринимателей Сегодня, 5 мая, в 10.00 на Театральной площади митингуют, по данным полиции, около 100 предпринимателей.

Собрались работники и владельцы кафе и ресторанов, а также торговых центров. Требуют разрешить им работать в условиях «красной зоны», пишет Суспільне в телеграме. Они закрыты уже больше месяца.