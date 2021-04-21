На Сумщине 73 435 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 52 человек (Сумы - 40, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 10).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1136 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Путивльский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 64360 человек, из них за минувшие сутки - 406 (Белопольский р-н - 9, Краснопольский р-н - 1, Ахтырка – 12, Сумы - 334, Сумской р-н - 31, Тростянецкий р-н - 19).
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